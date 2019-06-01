«Маккейна» спрятали от Трампа в Японии

Вашингтон, 1 июня. ВМС США подтвердили, что пытались спрятать эсминец «Джон Маккейн» от президента США Дональда Трампа во время его визита в Японию. Об этом заявил контр-адмирал Чарли Браун, который возглавляет пресс-службу Военно-морских сил страны.

По его словам, подобный приказ отдал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

«ВМС США была направлена просьба свести к минимуму приметность американского корабля «Джон Маккейн», однако все корабли оставались в своей нормальной конфигурации во время визита президента», — отметил он.

Браун подчеркнул, что экипаж эсминца также не пытались скрыть от главы государства.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что расквартированным в Японии американским морякам было приказано убрать эсминец «Джон Маккейн» из поля зрения Трампа, который должен был выступить 28 мая на военной базе « Йокосука». Издание сообщило, что на время визита американского президента название корабля скрыли брезентом, а рядом поставили баржу, которая загородила эсминец. Сам Шанахан позже заявил, что не отдавал подобного приказа.

Отметим, что корабль был назван в честь сенатора США Джона Маккейна, с которым у Трампа были очень натянутые отношения. В частности, президент заявлял, что не считает Маккейна героем войны, поскольку единственным его «достижением» было попадание в плен.

Маккейн был одним из так называемых вашингтонских ястребов. Он известен своим непримиримым отношением к России, которую критиковал на протяжении всей свой политической карьеры. 25 августа прошлого года Маккейн скончался от рака в возрасте 81 года.