Онищенко отреагировал на слова заслуженного врача РФ о пользе укусов клещей

Москва, 1 июня. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о пользе укусов клещей.

Медик ранее выразила мнение, что укусы этих насекомых помогают выработать устойчивость к инфекциям. Онищенко отметил, что слова врача верны по форме, но преступны по содержанию.

Заслуженный врач, доктор медицинских наук и профессор РАН напомнил, что когда-то люди болели и оспой. В то время, подчеркнул он, умирали миллионы, а те кто выживал, естественно, приобретали иммунитет. Однако возвращаться к этой практике, по мнению Онищенко, — неправильно и безответственно.

«Да [если человек переболеет клещевой инфекцией] будет иммунитет, но после тяжелой болезни, которая может окончиться смертью», — цитирует его URA.RU.

Онищенко напомнил, что клещевой энцефалит — тяжелейшее инфекционное заболевание оболочек головного мозга. Вирусное заболевание, отметим, поражает центральную нервную систему человека. Заразиться можно даже в случае кратковременного присасывания насекомого.

В случае же укуса клеща необходимо сдать на проверку и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Напомним, Толоконская рассказала, что в Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, местные жители демонстрируют устойчивость к развитию заболевания. Врач полагает, что укусы клеща «незаметно» обеспечивают естественную иммунизацию ко всем клещевым инфекциям.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как защититься от укусов клещей. Одним из действенных методов, отметили в ведомстве, является использование репеллентов — средств, которые отпугивают насекомых.