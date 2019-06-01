Соревнования «Авиадартс-2019» проходят в Крыму
Феодосия, 1 июня. В Крыму проходят соревнования «Авиадартс-2019», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
В них принимают участие практически все образцы российской военно-воздушной техники. Цели бомбардировок формируются с учетом сирийского опыта — это, как правило, имитаторы джихад-мобилей и колонн.
Самолет наносит удары бомбами и неуправляемыми ракетами, вертолеты чаще используют артиллерию. В зачет идет поражение целей снарядами или осколками от бомб.
Присутствовавшие в зоне наблюдения зрители, несмотря на жару, остались довольны происходящим. Сирийский опыт на сегодняшний день учитывается не только на тренировках, но и в программе обучения российских пилотов.
Полигон Чауда, на котором происходят события, находится в 50 км от Феодосии. На нем регулярно проходят испытания авиационного вооружения.
Задания на «Авиадартс» постоянно меняются, общим остается лишь одно — атаковать мобильные наземные цели условного противника. Грохот от взрывов разносится на километры, так как используется фактический боеприпас.
Бомбометания открыли штурмовики СУ-34, которые нанесли удар авиабомбами. За ними в бой пошли вертолеты на так называемую «зачистку». КА-52 и МИ-28 зависали в воздухе и расстреливали цели из подвесных пушек, после чего делали маневр отклонение и уходили.
«В конкурсе «Авиадартс» участвуют лучшие летчики Российской Федерации, — заявляет подполковник Алтухов. — Сегодня конкурсанты соревнуются в мастерстве поражения наземных целей, участвует штурмовая, бомбардировочная авиация.
Задача летчиков — точно поразить наземные цели авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, а также пушками. Разработана система оценки мастерства экипажей, в критерии оценки которой входит, кроме точности, еще и время нанесения удара.
Вы могли наблюдать — наши самолеты мастерски и точно поразили все наземные цели».