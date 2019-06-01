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В ДНР заявили, что ВСУ мешают дронам ОБСЕ мониторить обстановку

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В ДНР заявили, что ВСУ мешают дронам ОБСЕ мониторить обстановку

Донецк, 1 июня. Вооруженные силы Украины используют средства радиоэлектронной борьбы для того, чтобы помешать беспилотникам ОБСЕ осуществлять контроль за вооружением. Об этом в субботу заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Цель этих действий — недопущение скрытия представителями ОБСЕ запрещенного минскими договоренностями вооружения вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения», — отметил он, выступая на брифинге.

В частности, подавление каналов управления беспилотниками осуществляется в районе города Авдеевка, который контролируется украинской армией. 

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю от украинских снарядов, разорвавшихся на территории ДНР, погибли пять человек, столько же получили ранения. Всего же с начала года в ДНР погибли 80 человек, а с 2014 года — 4,8 тыс. человек, включая 81 ребенка.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.
 

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Автор: Сергей Петров
Источник: Донецкое агентство новостей
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