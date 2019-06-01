МИД Косово призвал ООН расследовать действия пострадавшего российского дипломата

Приштина, 1 июня. Глава МИД непризнанной Республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который пострадал во время полицейской операции на севере края.

Россиянина, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, задержали и избили в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. В настоящее время он находится на лечении в Белграде.

«Потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос этого лица (Краснощекова. — Прим. ФАН), как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране», — заявил чиновник в эфире радио и телевидения Косово.

Пацолли пообещал, что Приштина будет сотрудничать с ООН в этом расследовании, и подчеркнул, что «наряду с очевидными нарушениями внутренних правил ООН, не исключается вероятность международного уголовного преступления».

Напомним, по факту инцидента, произошедшего с российским дипломатом в Косово, СК РФ начал доследственную проверку. От действий полицейского спецназа Косово также пострадали двое сербов, у них легкие ранения. Сербский президент Александр Вучич после инцидента отдал приказ вооруженным силам страны и спецназу МВД находиться в полной боевой готовности.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки».

В пятницу стало известно, что находящийся в белградской больнице российский дипломат объявлен властями Косово персоной нон грата. Избитого косовскими силовиками сотрудника миссии ООН 31 мая в больнице посетили президент Сербии и российский посол Александр Чепурин. В МИД РФ резко осудили объявление Краснощекова персоной нон грата.