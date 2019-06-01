ПФР рассказал, как получить надбавку к пенсии

Москва, 1 июня. Россияне, участвующие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, могут получить надбавку к пенсии при выходе на заслуженный отдых. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Там напомнили, что дополнительные выплачиваются сразу или ежемесячными платежами при позднем выходе на пенсию. У женщин это — 55 лет, у мужчин — 60 лет. В ПФР добавили, что в настоящее время программа завершена и принять в ней участие уже нельзя.

Однако желающие увеличить размер пенсии могут делать добровольные отчисления через своего работодателя. Для этого необходимо написать заявление, какую сумму работник готов отчислять в счет своей будущей пенсии. Он также может выбрать управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды, которые будут распоряжаться данными средствами.

Ранее сообщалось, что россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частными фондами, смогут получать пенсионные выплаты по старому пенсионному возрасту.

Негосударственную пенсию могут получать мужчины и женщины, достигшие возраста 60 лет и 55 лет соответственно. При этом граждане могут установить другой пенсионный возраст в своем договоре НПО, однако он не должен переходить за рамки 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Соответствующий законопроект может быть принят до 28 июля.

