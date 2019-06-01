Джабаров заявил, что «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на санкции США

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на все возможные санкции США.

Ранее американские политики заявили о пяти вариантах санкций против лиц и организаций, содействующих реализации российского проекта газопровода. Отметим, авторами нового закона выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон. Они предложили отказывать физическим и юридическим лицам, связанным с проектом строительства газопровода РФ, в выдаче экспортных лицензий США. Запрет также коснулся выдачи займов на сумму более 10 млн долларов в течение года и операций с госдолгом Соединенных Штатов. В данном случае речь идет о предприятиях, предоставляющих страховые и консалтинговые услуги.

Кроме этого, авторы проекта закона предложили ввести запрет на проведение платежей и сделок с собственностью в юрисдикции США и заморозить активы тех лиц, кто окажется причастным к «продаже, аренде, предоставлению» морских судов для укладки трубопровода. Комментируя инициативу американских политиков, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Россию возможные санкции не пугают, она давно перестала реагировать на все поползновения с американской стороны».

«На мой взгляд, даже сами американские законодатели запутались в тех санкциях, которые они предлагают, которые ставят на рассмотрение и которые уже введены. Они поставили их на поток и уже даже не контролируют происходящее. Но, кроме раздражения, во всем мире эти санкции ничего не вызывают, и «Северный поток — 2», хотят того американцы или нет, будет запущен. Более того, в нем заинтересованы европейские страны», — утверждает сенатор.

При этом собеседник Федерального агентства новостей назвал «тупым» навязывание дорогого американского сниженного природного газа государствам Европейского союза. По мнению Владимира Джабарова, ситуация выглядит «неприлично».

«У многих европейцев появляется вопрос: чем по составу отличается американский газ от российского? Да ничем, только ценой, но стоимость нашего топлива вполовину меньше. Ну европейцы же не законченные идиоты, чтобы покупать дорогую вещь. Любой нормальный человек пытается экономить, особенно когда вещи по качеству одинаковые. Поэтому эти санкции можно назвать недобросовестной конкуренцией. Американцы, да и вообще весь западный мир всю жизнь проповедовали свободу рынка, честную конкуренцию и так далее, а в итоге получается, что все это блеф. Просто, когда дело непосредственно касается американцев, они начинают использовать политические рычаги для решения вопросов в свою пользу», — заключил Джабаров.

Напомним, «Северный поток — 2» прокладывается по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная его цель — обеспечение надежных поставок природного газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.