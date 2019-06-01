Резник с помощью дружбы с Албиным сделал состояние на пьющих петербуржцах

Санкт-Петербург, 1 июня. Депутат Заксобрания Максим Резник использовал дружбу бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, чтобы вести нелегальный бизнес.

После появления информации об употреблении депутатом запрещенных веществ журналисты заинтересовались фигурой Резника, который вместо защиты законов нарушает их. Как оказалось, за скандальным парламентарием тянется целый шлейф махинаций, некоторым из которых содействовал Албин.

Напомним, летом 2017 года в городе был актуален вопрос об ограничении работы наземных вестибюлей станций метро «Звенигородская» и «Спасская» из-за низкой загруженности. Предполагалось, что они будут закрываться в 20 часов. Резник оказался активным противником этого предложения.

Регулярная критика со стороны парламентария дала повод петербуржцам задумать о личной выгоде Резника в этом вопросе. И она действительно была: как оказалось, в районе «Звенигородской» у депутата есть рюмочная, число посетителей которой сократиться, если инициатива с метро будет одобрена.

Однако всем известно, что представителям власти нельзя заниматься бизнесом. Об этом знал и Резник, но это его не остановило: заведение оформлено на третьих лиц. Подчеркнем, что согласно законодательству, управление бизнесом для депутата запрещено даже через доверенных лиц.

Но нарушение закона не смущало депутата. Кроме того, он использовал служебное положение для лоббирования «Дружбы» — так называется его заведение. Название оказалось говорящим: именно дружба с Албиным помогла хозяину сохранить поток посетителей: инициатива по ограничению работы «Звенигородской» и «Спасской» была отменена. Интересы Резника вновь оказались в безопасности: парламентарий продолжил богатеть за счет уничтожения здоровья горожан. Стоит отметить, что, несмотря на довольно низкие цены в заведении, рюмочная приносит владельцу кругленькие суммы: в среднем выручка составляет от 40 до 100 тысяч рублей в день.

Это был не первый случай, когда Албин покрывал деятельность Резника. Вице-губернатор не встал на сторону застройщиков, которые обратились к нему за помощью из-за произвола со стороны властей. Владелец строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко сообщил, что Резник и его коллега Вячеслав Нотяг под предлогом градозащиты вымогают деньги у застройщиков.

Вице-губернатор в свою очередь заявил, что этот вопрос не в его компетенции. Он лишь посоветовал строителям обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Разбирательств со стороны же городский властей не последовало.

Вероятно, предполагалось, что владелец «Воин-В» не доведет дело до конца, однако он не сдался. Виновные были наказаны, но не полностью: за решетку сел лишь Нотяг, Резнику удалось избежать этой участи, хоть репутация его и была изрядно подпорчена этой историей.

После отставки Албина, известного своей неоднозначной репутацией, Резник назвал его «лучшим членом правительства». СМИ в очередной раз убедились, что между двумя мужчинами была связь, которая помогала нарушающему законы депутату оставаться на плаву.

Однако на этом скандалы, связанные с Резником, не прекратились. В мае этого года «Невские новости» разместили видео, на котором депутат употребляет, предположительно, легкие наркотики. Следом появились еще несколько доказательств того, что Резник балуется запрещенными препаратами. В частности, в полиции нашли следы наркотиков на куртке депутата, купленной на «Авито».

Фигура Резника продолжает обрастать скандалами. Депутат был уличен в ведении нелегального бизнеса, шантаже, использовании служебного положения, вероятном употреблении наркотиков, пишет «Политэксперт». Участник законотворческого процесса нарушает законы, потому что, вероятно, считает, что он пишет их для других — не всех, кроме него. При этом себя Резник позиционирует как борца за «демократию». Однако о каком демократическом обществе может быть речь, когда депутат творит все, что пожелает, не считаясь с интересами народа.