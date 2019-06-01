СК РФ показал на видео задержание экс-губернатора Ивановской области

Москва, 1 июня. Следственный комитет РФ опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено задержание депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

На записи, размещенной на официальном YouTube-канале ведомства, показан обыск в особняке чиновника. Запечатлены деньги и документы, которые были найдены в ходе следственных действий.

Обыски, по данным СК РФ, прошли в Москве, Иванове и Воронеже. В настоящее время следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.

Напомним, о задержании Конькова в рамках дела о коррупции стало известно в субботу. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в его отношении возбуждено уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета региона.

Задержан также и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. По версии следователей, подозреваемые и их соучастники перечисляли средства из бюджета Ивановской области на счета организаций, которые входят в группу компаний «ПРОДО».

Ранее стало известно о том, что экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. По словам его адвоката Артема Сарбашева, чиновник вину не признает.