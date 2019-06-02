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ФАН-ТВ

Отказ от ДРСМД и развитие ЕврАзЭС. Политика России. ФАН-ТВ

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Эксперты:

Конец весны в политической жизни говорит о том, что все «почки» договоренностей уже распустились и теперь пора ждать «ягодки» в виде последствий. С какими итогами Россия встречает лето?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действительно ликвидируется. После необоснованных обвинений США в адрес России, к которым все уже привыкли, терпение Москвы кончилось. Владимир Путин внес федеральный законопроект о приостановке договора.

ДРСМД «трещит по швам» еще с начала нулевых, но в последние годы устанавливать диалог с американскими властями становилось все сложнее. Несмотря на то, что Вашингтон систематически нарушал пункты соглашения, именно он первым решил демонстративно выйти из договора, уличив уже Россию в несоблюдение договоренностей. Удобно — сам нарушил, сам обвинил, сам вышел. Поэтому неудивительно, что инициатива приостановки пошла именно от президента.

Отказ от ДРСМД и развитие ЕврАзЭС. Политика России. ФАН-ТВ

Отсутствие ограничений в производстве оружия еще не значит, что боеприпасов станет производиться больше.

«Наш выход не означает, что Россия начнет автоматически усиливать свое вооружение. Чтобы технологически развернуть производства, потребуется время, оценка необходимости — сколько ракет нам нужно, на кого их будем нацеливать. Такой задачи у нас пока нет», — прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию глава комитета по обороне Владимир Шаманов.

Прямой угрозы нового витка холодной войны нет, но и расслабляться пока рано. Поэтому Владимир Путин оставил за собой возможность возобновления договора.

«После того, как США объявили, что они не будут соблюдать ДРСМД, то его соблюдение с нашей стороны выглядело бы не только слабостью, но и глупостью. Поэтому совершенно логично и разумно, что в законодательном поле мы официально приостанавливаем выполнение РФ этого договора. Не сомневаюсь, что эти разумные и ответные действия будут выставлены в качестве первопричины выхода США из ДРСМД. И здесь мы увидим желание возложить ответственность с больной головы на здоровую», — заключает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Из-за вышеизложенных и многих других причин, Россия меняет курс с Запада на Восток. Уже пятый год плодотворно существует Евразийский экономический союз. Снятие таможенных пошлин среди стран-участниц привело к улучшению бизнес-показателей, а также укреплению международных связей. Сегодня в союзе число постоянных участников равно количеству лет содружества. Но список желающих присоединиться растет с каждым годом. Потенциальными участниками хотят стать Таджикистан, Монголия и даже Сирия. Ходят слухи, что ряды стран ЕАЭС хотят пополнить Сингапур, Израиль и Индия. Конечно, ведь возможность беспрепятственной торговли с 200 миллионами потребителей привлекает. Юбилейную дату отметили в Казахстане, торжества также приурочили к 25-летию идеи евразийской интеграции. Итоги пятилетней интеграции стран Евразийского экономического союза подвел Владимир Путин.

Отказ от ДРСМД и развитие ЕврАзЭС. Политика России. ФАН-ТВ

«Отмечу, что по итогам прошлого года, здесь уже некоторые цифры звучали, совокупный ВВП государств Евразэс увеличился на 2,5%  до 2,2 трлн долларов. Прирост промышленного производства в целом по объединению составил 3,1%. При этом товарооборот с третьими странами прибавил 18,8%, преодолев рубеж в 750 млрд долларов», — заявил российский лидер.

«Ну и конечно хотелось бы, чтобы интеграция шла активнее, быстрее, хотя бы, чтобы показать разваливающейся украинской экономике и страдающим гражданам Украины, как может проходить мирная интеграция на постсоветском пространстве», — подчеркнул Николай Стариков.

Россия выстраивает отношения с восточными странами не только в рамках содружеств. Прошли переговоры России и Японии, а конкретно министров иностранных дел и обороны. Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Таро Коно и Такэси Ивая в формате «2+2» пытались найти компромисс в «больных» для стран вопросах. На повестке стояли вопросы мирного договора, безвизового режима и безопасности. Министры готовили почву для саммита G20, который пройдет в Японии в конце июня. Но в ходе встречи дипломаты так и не поставили точку в вопросе Курильских островов. Хотя сам факт диалога между оборонным и дипломатическим корпусами стран внушает веру в решение конфликтов.

 

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Автор: Сергей Петров
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