Сирия новости 1 июня 19.30: «Нусра»* понесла потери под ударами ВВС САР и ВКС РФ, взрыв на юго-востоке Дейр-эз-Зора

Сирия, 1 июня. Боевики обстреляли три населенных пункта на севере Хамы. ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли урон «Ан-Нусре»*** на юге Идлиба. Новый взрыв прогремел в зоне контроля курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты в Западном Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон «Ан-Нусре» в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала двух мирных жителей в городе Аль-Атариб на западе Алеппо; обстреляла несколько населенных пунктов в северной части Хамы.

ВС Ирака: арестовали четырех террористов ИГИЛ1 в провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Западном Алеппо вновь фиксируются боевые вылеты российских ВКС и ВВС Сирии, которые атакуют места базирования джихадистов, нередко обстреливающих мирные кварталы административного центра региона. Авиаударам подверглись укрепления боевиков у бывшей военной базы 46-й дивизии в районе Икарда.

Между тем в городе Аль-Атариб на западе от Алеппо прошли аресты местных жителей. Согласно сведениям информационного портала Syrian Network for Human Rights, радикалы террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1 ворвались в дома двух мирных жителей и задержали их. О причинах ареста сирийцев на данный момент ничего неизвестно. Местные активисты полагают, что они были взяты под стражу по подозрению в сотрудничестве с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о новом взрыве на оккупированных курдами территориях. Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что мина разорвалась в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции, в результате чего пострадали два мирных жителя. Предполагается, что СВУ было установлено боевиками «Исламского государства»1 еще во время оккупации населенного пункта. Как известно, ввиду пренебрежения «Демократических сил Сирии»**** (SDF) зачисткой захваченных районов, в Юго-восточной Сирии нередко происходят инциденты, связанные с детонацией бомб, оставленных террористами. Напомним, в первой половине дня также прогремел взрыв в подконтрольном курдским силам городе Дибан, что привело к гибели мужчины. Таким образом, несмотря на заявления США и курдов о полной зачистке САР от ИГИЛ, деятельность джихадистов все еще представляет угрозу для гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Появились первые данные о результатах боевых вылетов объединенных сил ВКС РФ и ВВС САР. Согласно информации военного источника в сети Twitter (HarbiehNadie), точечные авиаудары союзников привели к уничтожению ряда огневых позиций «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей бандформирований поблизости от населенного пункта Ихсим, расположенного в южной части провинции в районе горного массива Аз-Завия. Кроме того, по данным агентства новостей SANA News, боевики лишились укреплений на подступах к городу Кафр Увейд.

Провинция Хама

Информационный портал SANA News сообщает о том, что радикалы «Тахрир Аш-Шам» не перестают провоцировать вооруженные стычки с правительственными войсками на линии соприкосновения сил. Исламисты открыли огонь по недавно освобожденным городам Калаат Аль-Мадик и Аль-Киркат к северо-западу от Хамы. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока ничего неизвестно. Напомним, данные населенные пункты полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) 9 мая. В то же время поступают сведения о том, что под огнем боевиков также оказался город Камхана, в результате чего пострадали дома местных жителей. Отмечается, что обстрел был проведен джихадистами, отряды которых дислоцируются вблизи Аль-Латамины.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают поиски боевиков «Исламского государства», которые все еще скрываются в пустынных областях страны. Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что сотрудники военной разведки Ирака арестовали четырех террористов ИГ1 в провинции Дияла. При этом среди задержанных находился джихадист, бежавший из тюрьмы и заочно приговоренный к смертной казни. Отмечается, что он принимал участие в организации нескольких терактов в регионе. Напомним, об уничтожении ИГИЛ как квазиобразования премьер-министр страны заявил еще в конце 2017 года, однако в Ираке до сих пор ведется работа, направленная на выявление подпольных ячеек террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)