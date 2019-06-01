Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее, есть пострадавшие

Ростов-на-Дону, 1 июня. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на железнодорожном переезде в республике Адыгея. Об этом в субботу сообщает источник Федерального агентства новостей.

По его словам, в результате аварии возник пожар. Водитель грузовика получил ранения, его состояние не уточняется. Собеседник ФАН добавил, что пожарным уже удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика, который выехал на пути, несмотря на красный сигнал семафора. Другие подробности происшествия выясняются.

Отметим, что это уже не первое железнодорожное происшествие за день. Утром 1 июня в Забайкалье с рельсов сошли 4 вагона пассажирского поезда. По предварительной информации, ни один человек в результате случившегося не пострадал. Известно, что состав направлялся из Новосибирска во Владивосток. При этом сошедшие с рельсов вагоны нарушили габарит соседнего пути.