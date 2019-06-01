США уничтожают внутренний рынок Сирии, мешая ей обеспечивать топливом своих граждан

Международная коалиция во главе с США продолжает дестабилизировать обстановку в Сирийской Арабской Республике. Помимо экономических санкций и запрета торговли с Дамаском, Вашингтон уничтожает внутренний рынок Сирии. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Вчера авиация коалиция совершила налет на нефтяные месторождения в населенном пункте Шхиль на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. По сообщениям местных жителей, в результате атаки уничтожены два танкера, перевозившие нефть для потребителей на западный берег реки.

Кроме того, проамериканские отряды курдов блокируют все перемещения бензовозов, продвигающихся к переправе через Евфрат. На каждом посту требуют оплаты, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности. К тому моменту как бензовоз покинет оккупированную американцами территорию, цена на топливо возрастает в 15-20 раз, что создает предпосылки к новому топливному кризису.

С начала войны в Сирии добыча углеводородов сократилась в 62 раза, что не позволяет обеспечивать даже внутренний рынок, не говоря уже об экспорте.

Нефтяной кризис обостряет ситуацию в газовой сфере. Дамаск зависит от поставок газа из других государств. Деньги на закупку голубого топлива правительство получало от продажи сырой нефти. Отсутствие экспорта не позволяет обеспечивать газом конечного потребителя.

Пик топливного кризиса в Сирии пришелся на апрель. Тогда очереди на автозаправочных станциях растягивались на километры. Социальная напряженность достигла критического уровня. И, несмотря на это, Белый Дом продолжает методично уничтожать экономику Сирии.

Нефтяные месторождения разрушены американскими бомбами, сельскохозяйственные культуры — поджогами террористов. К тому же, еще и вспыхнула эпидемия среди крупного рогатого скота на северо-востоке страны. Все эти факторы в конечном итоге влияют на самую важную задачу, стоящую перед правительством Сирии – восстановление мирной жизни.

По самым скромным подсчетам, для полного восстановления Сирии от последствий войны требуется более 250 миллиардов долларов. Даже если направить все активы от продажи нефти довоенного времени, то потребуется порядка 15 лет, чтобы изыскать необходимую сумму.

Президент Сирии Башар Асад не строит иллюзий и в своем обращении к народу озвучил такие же временные показатели. Республике не обойтись без инвестиций из-за рубежа, но препятствием становятся пресловутые американские санкции. И о какой же демократии тогда может идти речь, если Вашингтон всеми способами пытается уничтожить легитимное правительство САР?

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, что США ведут целенаправленный огонь по независимости и суверенитету арабской республики, стараясь добиться распада ее государственности военными, политическими и экономическими методами. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Это, конечно, серия намеренных действий со стороны США, не какая-то цепочка случайностей. С самого начала они пытались взять под контроль нефтяные месторождения Сирии, поскольку они являются очень важной часть национального богатства, обеспечивающими экономическую независимость страны. Сейчас, захватив при посредничестве курдов энергоресурсы на востоке за Евфратом, американцы стараются извлечь для себя дивиденды и вставляют палки в колеса официальному Дамаску, пытающемуся в столь сложной ситуации обеспечить всех своих граждан топливом. Парадоксально то, что это именно сирийская нефть, а не чья-либо еще», — подчеркнул эксперт.

То есть Вашингтон целенаправленно создает препятствия при транспортировке нефти внутри единого государства — из одной его точки в другую. Все это для того, чтобы нанести максимальный урон арабской республике.