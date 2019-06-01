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Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине

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Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине

Москва, 1 июня. Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter.

Пушков прокомментировал угрозы в адрес Зеленского на Украине. Открыто угрожают новому руководителю страны спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава экстремистского движения «Украинская добровольческая армия» Дмитрий Ярош, а также вице-премьер Павел Розенко.

Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине

«Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского, — заметил на своей странице в соцсети Пушков. — Либо он возьмет власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют».

Напомним, в результате проведения второго тура президентских выборов на Украине победил Зеленский. Он набрал рекордное для страны количество голосов в поддержку — 73,22%. В мае состоялась инаугурация нового главы Украины.

Первым решением Зеленского на посту президента стал роспуск парламента. Глава государства объяснил такой шаг отсутствием коалиции, а также низким уровнем доверия к работе Верховной рады среди украинцев. Кроме того, Зеленский указал на низкий уровень эффективности работы депутатов.

Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир позже предложил пересмотреть квоты на украинский язык в СМИ и отменить закон о языке. После этого Зеленскому и его команде пообещали  «горящую землю под ногами». С такой угрозой выступил председатель парламента Украины.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Алексея Пушкова в Twitter
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