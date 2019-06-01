Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине

Москва, 1 июня. Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter.

Пушков прокомментировал угрозы в адрес Зеленского на Украине. Открыто угрожают новому руководителю страны спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава экстремистского движения «Украинская добровольческая армия» Дмитрий Ярош, а также вице-премьер Павел Розенко.

«Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского, — заметил на своей странице в соцсети Пушков. — Либо он возьмет власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют».

Зеленскому угрожает не только Ярош, но и банальный чиновник - вице-премьер Розенко, а спикер Парубий обещает ему горящую землю под ногами. Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмёт власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 1, 2019

Напомним, в результате проведения второго тура президентских выборов на Украине победил Зеленский. Он набрал рекордное для страны количество голосов в поддержку — 73,22%. В мае состоялась инаугурация нового главы Украины.

Первым решением Зеленского на посту президента стал роспуск парламента. Глава государства объяснил такой шаг отсутствием коалиции, а также низким уровнем доверия к работе Верховной рады среди украинцев. Кроме того, Зеленский указал на низкий уровень эффективности работы депутатов.

Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир позже предложил пересмотреть квоты на украинский язык в СМИ и отменить закон о языке. После этого Зеленскому и его команде пообещали «горящую землю под ногами». С такой угрозой выступил председатель парламента Украины.