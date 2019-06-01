На «Восточном» начали подготовку разгонного блока для запуска «Союза»

Комсомольск-на-Амуре, 1 июня. Специалисты космодрома «Восточный» начали заправку разгонного блока «Фрегат» для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна будет вывести на орбиту космический аппарат «Метеор-М» №2-2. Об этом в субботу сообщает «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

«Работы по заправке будут проходить с 1 по 22 июня. По завершении заправки разгонный блок будет доставлен в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для проведения работ по сборке космической головной части», — говорится в сообщении.

Отметим, что накануне инженеры провели проверку космического аппарата. В настоящее время специалисты готовят составные части «Союза» для запуска. Это будет уже пятый пуск ракеты с космодрома «Восточный». Первый произошел 28 апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и нано-спутник SamSat-218.

Напомним, что днем ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США демпингуют цены, пытаясь вытеснить Россию с рынка космических запусков. По словам менеджера, у России есть все предпосылки и ресурсы для того, чтобы включиться в эту конкурентную борьбу и «пободаться» с американцами.

В частности, он возлагает большие надежды на ракету «Союз-5», которая будет значительно дешевле американских аналогов и может составить большую конкуренцию на коммерческом рынке.

На днях министерство обороны США запретило американским компания пользоваться услугами Роскосмоса с 31 декабря 2022 года. Данный запрет также распространяется на космические услуги Китая, КНДР, Ирана, Судана и Сирии.

