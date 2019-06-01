Экс-главе Раменского района Подмосковья Кулакову предъявлено обвинение в убийстве

Москва, 1 июня. Экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом рассказал его адвокат Артем Сарбашев.

По словам юриста, сам чиновник вину не признает. Сарбашев утверждает, что накануне происшествия и во время него Кулаков и Исаенкова находились в разных местах — обвиняемый был у себя дома.

«Мы еще не читали материалы, и не знаю, какие доказательства есть у следствия», — добавил он.

При этом, как отметила представитель ГСУ Следственного комитета России по Московской области Евгения Кирюшина, на жертве и ее вещах специалисты обнаружили потожировые следы Кулакова.

Напомним, по данным следователей, в ночь на 2 мая чиновник в Раменском районе, находясь в машине, убил свою 39-летнею знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения». С места убийства он скрылся.

Рассматривается версия о том, что о связи Кулакова и местной активистки стало известно его супруге. По предварительным данным, глава района мог вызвать ее на разговор и в ссоре задушил.

Тело заместителя главы местной Общественной палаты было обнаружено в автомобиле Mercedes в лесополосе в Раменском. В минувшую пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.