В Луганске помнят о погибших детях Донбасса

Луганск, 1 июня. Памятная акция «Ангелы Донбасса», приуроченная к Международному дню защиты детей, состоялась возле памятника «Погибшим детям Луганщины» в столичном парке имени Щорса.

Целый день жители Луганска несут к памятному знаку мягкие игрушки, цветы и свечи в память о погибших на Донбассе детей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель общественной организации «Мемориал» Анна Сорока отметила, что за время военных действий на Донбассе погибли 34 ребенка.

«Это тяжело осознавать, но осознавать всем нам это необходимо. Мы обязаны чтить, помогать, разделять боль потери с семьями погибших и, конечно же, осознавать, насколько тяжела война и каким грузом она легла на наши плечи. Хочется обратиться ко всему миру: мы обязаны прекратить все войны, обязаны сделать так, чтобы ни один ребенок не погибал, не страдал, не проливал свои слезы. Это наш долг перед нашим будущим, перед нашей планетой», — сказала Сорока.

Комиссар ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Владислав Ляшенко отметил, что «очень больно осознавать, что на нашей земле случилась такая трагедия немыслимого масштаба».

«Сегодня у мемориала погибшим детям Луганщины мы проводим акцию памяти «Ангелы Донбасса». Это место является символом нашей боли и скорби. Эти дети ушли из жизни по вине убийц. И сегодня они являются ангелами нашей земли. Каждый из них просто хотел жить в мире, радоваться каждому дню, быть рядом со своими близкими, родителями, учителями», — сказал Ляшенко.

В памятном мероприятии приняли участие активисты общественных организаций, учащиеся и преподаватели Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко, представители МВД ЛНР, молодежь и жители города.

Собравшиеся возложили к монументу цветы, свечи и детские игрушки. После минуты молчания в небо были выпущены 34 белых воздушных шара в память о погибших детях Донбасса.