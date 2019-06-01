Демонстранты устроили провокацию в Хартуме

Хартум, 1 июня. Демонстранты устроили провокацию у железнодорожного моста Нил аль-Азрак в столице Судана, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Протестующие в рамках провокации попытались перекрыть движение на Нил стрит. Стоит отметить, что в этой части города беспорядки происходят довольно часто.

Военная полиция попыталась разобрать установленные митингующими баррикады, после чего демонстранты вступили с ними в потасовки. Военные вынуждены были принять меры по восстановлению порядка. Правоохранители открыли стрельбу в воздух, чтобы призвать демонстрантов к прекращению провокации.

Напомним, массовые протесты в Судане начались в конце прошлого года. Главной причиной недовольства граждан послужило крайне тяжелое экономическое положение населения. 11 апреля армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные взяли управление страной в свои руки.

На днях заместитель главы переходного военсовета Судана Мухаммед Хамдан заявил, что гражданское правительство в стране может быть сформировано в течение трех месяцев с участием всех политических сил государства.