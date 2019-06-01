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Кузбасский чиновник заявил, что его довели, и выпил воду с червями

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Кузбасский чиновник заявил, что его довели, и выпил воду с червями

Кемерово, 1 июня. Замглавы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин демонстративно выпил стакан с плавающим в нем червем, чтобы успокоить  жителей поселка Карагайлинский, которые жалуются на грязную воду из-под крана.

По словам чиновника, в начале мая специалисты проверили качество воды в доме, чьи жители выходили на улицу. Эксперты пришли к выводу, что черви в воде завелись из-за антисанитарии, поэтому не стали делать анализ. Теперь Роспотребнадзор каждый вечер берет пробы, чтобы проверить воду. Шишкин добавил, что региональные власти провели совещание, о результатах которого будет объявлено через три дня.

«Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода не хлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой», – рассказал вице-мэр  РИА Новости

Напомним, что в начале мая жители  Карагайлинского начали жаловаться на качество воды, в которой завелись черви. С 22 мая сельчане начали массово выходить на улицы в знак протеста, а 31 мая они собрались на площади, чтобы обратиться к городским властям. С собой они принесли банки с «червивой» водой.

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Автор: Антон Соколов
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