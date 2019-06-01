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Помпео и Меркель обсудили противодействие «российской агрессии»

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Помпео и Меркель обсудили противодействие «российской агрессии»

Вашингтон, 1 июня. Госсекретарь США Майк Помпео и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине, а также противодействие некой «российской агрессии», заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

Переговоры Меркель и Помпео состоялись накануне, 31 мая. 

«Обсудили ключевые общие приоритетные задачи, включая оказание поддержки Украине и противодействие «российской агрессии», — заявили в Госдепартаменте.

Помпео и Меркель обсудили противодействие «российской агрессии»

Кроме того, представители Вашингтона и Берлина отметили «растущие угрозы» для «американских интересов» со стороны Ирана. Собеседники отметили необходимость противодействия «связанной с разработкой ракет деятельности Тегерана».

Меркель также обсудила с Помпео усилия их стран по «по налаживанию политического урегулирования в Афганистане.

«Германия и Соединенные Штаты признают важность подлинного внутриафганского диалога и переговоров в качестве ключевого шага в мирном процессе», — заявили в американском ведомстве.

31 мая стало известно, что Меркель и Помпео обсудили отношения России и Запада, а также ситуацию в Ливии, Афганистане, Сирии и Иране. Встреча продлилась около 45 минут.

Представители западных стран и Украины нередко заявляют о так называемой «российской агрессии». За годы обвинений не было представлено ни единого доказательства. В Москве отвергают эти обвинения, уточняя, что Россия выступает за сотрудничество и партнерство между всеми странами. В интересах Москвы, чтобы Украины была сильной и единой страной, неоднократно подчеркивали в Кремле.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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