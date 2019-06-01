Эксперт назвал новый Ту-22М3М «помощником российского флота» Шойгу

Военный аналитик Алексей Леонков назвал новый ракетоносец Ту-22М3М «помощником флота РФ». Самолет усилит позиции военного ведомства Сергей Шойгу на мировой арене.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Ролик демонстрировал взлет и посадку нового ракетоносца, а также его работу в разных погодных условиях на различных высотах и скоростях.

Комментируя появление нового бомбардировщика, военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что «Ту-22 версии М3М — это самолет, способный изменять стреловидность крыла, что позволяет ему летать на сверхзвуковых скоростях и выполнять различные задачи».

«Его самолет называют ракетоносцем, то понятное дело, что основным его вооружением являются крылатые ракеты, это Х-22 и идущие им на смену Х-32. Помимо этого конечно бомбардировщик может нести различные виды вооружения, в том числе и бомбовое, а также разные типы морских мин. Самолеты дальней авиации всегда считались основными помощниками флота, и Ту-22М3М не исключение. Они будут использоваться для решения задач в дальней морской зоне», — сказал эксперт.

По сообщению собеседника ФАН, военное ведомство Сергея Шойгу запланировано модернизацию 30 самолетов Ту-22М3, их доведут до версии М3М. Все работы будут проходить на Казанском авиационном заводе.

«Основная задача — это продление ресурса самолета, замена электронной начинки на более современную, усовершенствование комплексов радиоэлектронной борьбы и т.д. Были еще вопросы, связанные с двигательной установкой и топливными системами. Самолет должен еще верой и правдой отслужить энное количество времени. К тому же на этот самолет ставится прицельная система СВП-24-22 «Гефест», которая позволяет обычные бомбы превращать в высокоточное оружие. Испытания этой системы и боевое применение как раз состоялось в Сирии, где Ту-22 активно использовались для нанесения бомбовых ударов по позициям боевиков», — заключил аналитик.

Напомним, Ту-22М3М — это глубокая модернизация бомбардировщика Ту-22М3. На самолете установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, что повысит точность навигации и уровень автоматизации управления. Кроме того, бомбардировщик станет проще обслуживать, а боевой потенциал авиационного комплекса расширится.