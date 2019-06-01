ФАН призывает запретить въезд в Россию главе МИД Литвы за пособничество в подрыве конституционного строя РФ

Редакция Федерального агентства новостей считает, что в отношении главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса необходимо ввести санкции и запретить въезд в РФ за открытый антироссийский политический курс прибалтийского государства и активную поддержку враждебных России сил.

В литовском городе Тракай 31 мая завершился двухдневный VI Вильнюсский форум России, проводимый при поддержке министерства иностранных дел Литвы и Центра исследований Восточной Европы. На официальном сайте МИД прибалтийского государства отмечается, что мероприятие посетили около 100 делегатов из разных стран, включая различных экспертов, правозащитников и представителей гражданской общественности из России.

На иностранном форуме участники обсуждали внутреннюю и внешнюю политику России, возможности цивилизованного диалога с Западом, а также рассматривали вопросы развития «гражданского общества» (в своем понимании) и даже «смены власти в РФ».

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который также принимал участие в дискуссиях, Вильнюсский форум хорошо оценивается в экспертном сообществе и уже давно стал традиционным для гостей. Площадка дает возможность высказаться представителям демократических сил России по широкому кругу вопросов, а в РФ у них якобы такой возможности нет.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул особенность форума: российские гости могут встретиться с коллегами с Запада и обсудить проблемы своей страны. А другими словами — достичь новых договоренностей о совместной антироссийской деятельности.

«Беглые светочи демократии»

Наибольший интерес представляют не только тематики литовского форума, но и спикеры, которых сам МИД прибалтийского государства именует демократами, политиками, «свободными журналистами» и «борцами за правду».

По данным МИД Литвы, среди участников мероприятия были Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Марина Литвиненко и другие. Отметим, что в прошлые годы мероприятие посещали не менее колоритные личности: Гарри Каспаров, Евгения Альбац, Дмитрий Гудков и Михаил Касьянов. Многих из них язык не повернется назвать демократами и борцами за светлое будущее России.

Напомним, миллиардера Михаила Ходорковского судили за мошенничество, на него заведено уголовное дело об убийстве мэра Нефтеюганска, а сейчас в СМИ появились данные, что сбежавший на Запад олигарх подкупал акционеров ЮКОСа, скупал за копейки предприятия СССР, занимался «обналом» и вывел 51 млрд долларов за границу.

Владимир Ашурков, в свою очередь, проходил по уголовному делу о краже 100 млн рублей у «Союза правых сил». Сейчас этот общественный деятель, связывающий блогера Алексея Навального с «богатыми кротами» ради публикации компромата, также скрывается на Западе.

Известна своими либеральными взглядами и критикой России также главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. По ее мнению, РФ неизбежно развалится, а деление пройдет по Уральскому хребту. Однако Евгения не считает чем-то страшным утрату территорий.

Владимир Кара-Мурза, работающий в структурах Ходорковского, давно получил гражданство Великобритании и отстаивает интересы тех, кто ему платит. Среди его достижений — выступления в Конгрессе США и Европарламенте в поддержку «закона Магнитского», подготовленного международным преступником Уильямом Браудером. Гарри Каспаров на Вильнюсском форуме в 2018 году так и вовсе заявлял, что Россия обязательно вмешается в президентские выборы Литвы и использует страну как площадку для гибридной войны с Западом. Правда, Москва почему-то на войну так и не явилась.

МИД Литвы на службе Запада

Министр иностранных дел Литвы с большим удовольствием обеспечивает патронат ворам, мошенникам, русофобам и всем тем, кто давно утратил связь с Россией. Это касается поддержки не только спикеров Вильнюсского форума, но и саммита «Свободная Россия», на котором ораторы и вовсе предлагают «порубить» РФ на 10 княжеств, а всех патриотов и сторонников сохранения государства — предать люстрации.

Потом многие участники форума возвращаются в Россию и несут в массы идеи, способные подорвать конституционный строй РФ и нарушить территориальную целостность государства. Литва давно находится на службе у западных партнеров и последовательно проводит антироссийскую политику, считая Москву «красной угрозой» и «злом».

Линас Линкявичюс 30 мая принял участие в торжественной церемонии открытия зала имени Джона Маккейна — известного американского русофоба, называвшего РФ бензоколонкой и требовавшего жестких санкций. Во время мероприятия глава МИД подчеркнул, что Маккейн — большой друг Литвы и не раз выручал прибалтийскую республику в тяжелые минуты «советской оккупации».

Не желая строить диалог, литовский политик не поддерживает возвращение России в ПАСЕ, а также критикует Эстонию за переговоры с Москвой. По его мнению, Таллин раскалывает европейское единство, посещая столицу РФ без договоренностей с остальными членами ЕС. Пытается помешать реализации российских энергетических проектов, выступая против строительства БелАЭС и газопровода «Северный поток — 2». При этом министр открыто считает США друзьями и готов для них превратить Литву в «газовые ворота» Европы. Конечно же, Линкявичюс всегда поддерживает санкционную политику Запада.

Редакция ФАН полагает, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс позабыл, в чем заключается работа настоящего дипломата. Мы напомним. На своем посту политик должен защищать интересы своего государства на внешнеполитической арене, искать компромиссы и способы достичь взаимовыгодных решений с «соседями». Способность договариваться является основой для мира.

Но вместо дипломатии Линкявичуюс занимается поддержкой жуликов, косвенно участвует в разжигании конфликтов внутри РФ, способствует подрыву конституционных основ и нарушению территориальной целостности другого государства. В связи с этим просим МИД РФ ввести санкции против Линаса Линкявичюса и ограничить ему въезд на территорию России.