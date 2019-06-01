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Бывший футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

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Бывший футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Мадрид, 1 июня. Бывший футболист мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в аварии на 36-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба «Севильи», за которую выступал Рейес.

«Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Авария произошла утром в субботу в 12.40 по московскому времени на трассе между Севильей и Утрерой. Автомобиль Рейеса съехал с дороги и загорелся.

Соболезнования семье погибшего выразили УЕФА и ФИФА, отметив, что в организациях опечалены трагедией.

«УЕФА поражен и опечален смертью Хосе Антонио Рейеса в 35 лет. Весь футбольный мир будет скучать по Рейесу, игроку сборной Испании, завоевавшему пять титулов чемпиона Лиги Европы. Наши мысли с семьёй и друзьями игрока в этот ужасный момент», — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА.

Рейес является пятикратным победителем Лиги Европы: трижды в составе «Севильи», дважды — в составе «Атлетико». Кроме того, в составе «Реала» футболист становился чемпионом Испании, а также чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии в составе «Арсенала».

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Автор: Сергей Петров
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