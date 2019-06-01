СК РФ возбудил дело в связи со взрывами на нижегородском заводе

Москва, 1 июня. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со взрывами на заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«1 июня 2019 года на территории одного из заводов города Дзержинска произошло несколько взрывов техногенного характера. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По предварительным данным, пострадали 19 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после того, как спасатели закончат работу, следователи приступят к осмотру места происшествия. Отметим, что данное расследование взято под особый контроль руководством регионального СК РФ.

Ранее сообщалось о взрывах на территории завода «Кристалл» в Дзержинске. По данным МЧС, в результате инцидента пострадали 38 человек. Более 10 получили осколочные ранения легкой и средней тяжести, часть уже отпущена домой. В ГосНИИ «Кристалл» сообщили, что в результате взрыва никто не погиб, заводские службы успели эвакуировать персонал. Сейчас на месте инцидента работают бригады МЧС.

На предприятии подтвердили, что в одном из зданий завода произошел пожар, что привело к взрыву. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третий уровень сложности. По данным оперативного штаба, угрозы загрязнения воздуха нет.

