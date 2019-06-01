Власти опровергли информацию о пропавших без вести после взрыва в Дзержинске

Дзержинск, 1 июня. Информация о пропавших без вести после ЧП на заводе «Кристалл» в Дзержинске не подтвердилась. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

По его словам, в результате взрыва в одном из цехов предприятия пострадали 28 человек. 17 из них госпитализировали, еще 11 человек после происшествия отправились домой, уточнил Краснов. Он опроверг данные о пропавших без вести.

«Информация по поводу пропавших без вести не подтвердилась», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, о ЧП в Дзержинске стало известно в субботу. На предприятии подтвердили, что в одном из зданий завода произошел пожар, что привело к взрыву. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третий уровень сложности.

В Минздраве региона сообщили, что большинство пострадавших получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Как указали в ГосНИИ «Кристалл», в результате взрыва никто не погиб, заводские службы успели эвакуировать персонал. На место инцидента прибыли бригады МЧС.

Роспотребнадзор в связи с ЧП организовал лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов в Дзержинске. По заявлению властей, химической угрозы после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» нет.