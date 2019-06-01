«Желтые жилеты» проводят в Париже 29-ю акцию протеста

Париж, 1 июня. 29-ая акция протестов «Желтых жилетов» проходит в Париже и других французских городах.

Популярность акций «желтый жилетов» среди протестующих снижается. С каждым мероприятием на улицы города выходит меньшее количество человек.

По информации префектуры столичной полиции, в эту субботу в городе проходят две манифестации. Местом организации одной из них стала площадь Данфер-Рошро в 14-м округе Парижа. Около сотни человек движутся в сторону площади Нации.

Вторая акция проходит по авеню Фош, расположенной в 16-й округе. Около сотни человек идут в сторону парка Монсо, а затем проследуют также на площадь Нации.

Главное требование «желтых жилетов» — снижение тарифов на электроэнергию.

Протесты «желтый жилетов» начались в ноябре прошло года. С тех пор участники акции каждую субботу выходят на улицы Парижа и других городов Франции. Осенью прошлого года «желтые жилеты» протестовали против повышения цен на бензин. На данный момент французы выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с либеральными реформами. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

В прошлую субботу, 25 мая, несколько сотен манифестантов собрались возле национального кладбища Пер-Лашез и двинулись через площадь Бастилии к базилике Сакре-Кер на Монмартре.