Эксперты назвали самые популярные в России бизнес-седаны

Москва, 1 июня. Эксперты агентства «Автостат», проанализировав статистику продаж, назвали самые востребованные бизнес-седаны, существующие на российском рынке. На первом месте оказалась Toyota Camry, которой было продано 9902 единиц (рост на 26,6%), но втором — BMW 5-Series, который разошелся тиражом в 2106 единиц (рост на 18%), а на третьем — Mercedes-Benz E-Class. Эту машину выбрали 2094 человека (рост на 15,3%).

Следом идут KIA Stinger (534 проданных машин), Lexus ES (376), Skoda Superb (423 ), Genesis G70 (227), Mercedes-Benz CLS-Class (183), Volvo V90 (154) и Genesis G80 (140). Всего же в январе-апреле в России было продано 16,7 тыс. автомобилей бизнес-класса, что на 13,8% больше, чем годом ранее.

Напомним, что ранее стали известны самые популярные в России марки машин. Лидером оказалась отечественная LADA, которая разошлась тиражом в 14 млн единиц и заняла более трети (32%) российского рынка. За ней идут японская Toyota, которая лидирует по популярности среди иномарок, и Nissan.