Эксперт рассказал, как отмена роуминга в РФ повлияет на стоимость связи

Москва, 1 июня. Закон об отмене национального и внутрисетевого роуминга вступил в силу 1 июня. Теперь россиянам не придется дополнительно оплачивать услуги сотовой связи в поездках по стране.

Все входящие звонки в поездках по России при подключении к сетям других операторов будут бесплатными. Теперь оператор подвижной радиотелефонной связи будет оказывать равные условия для всех абонентов, вне зависимости от того, в своем регионе находится абонент или нет, сообщает телеканал «360».

Однако россияне встретили новость без особо оптимизма, опасаясь, что отмена роуминга может повлиять на стоимость услуг. Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьев рассказал, как изменятся цены на связь.

По словам Соловьева, российский рынок серьезно регулирует цены, на рынке представлены более четырех компаний. К тому же появились виртуальные операторы, которые составляют серьезную конкуренцию для гигантов.

«Сейчас человек просто выбирает наиболее удобные условия, и оператору просто приходится перестраиваться. Так что сильных ценовых изменений ждать не приходится», — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Соловьев добавил, что с технической точки зрения отмена роуминга не является сложной. Вопрос оставался лишь в том, кто будет платить, то есть в финансовой логистике. Сейчас удалось прийти к компромиссу и найти решение.

Фактически операторы перешли на новые стандарты уже некоторое время назад, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» российских операторов мобильной связи отменить роуминг внутри страны. Регулятор посчитал необоснованно высокими тарифы, которые предлагались абонентам в роуминге по России.