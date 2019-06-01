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Синоптики рассказали, каким будет начало лета в России

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Синоптики рассказали, каким будет начало лета в России

Москва, 1 июня. Лето начнется на большей части России с благоприятной погоды, сообщил метеоролог Юрий Куткевич. Но второй половине недели в некоторых регионах похолодает.

В выходные будет стоять теплая солнечная погода. На следующей неделе похолодает на Урале и в Поволжье из-за прихода антициклона.

Ожидается понижение температуры воздуха и затяжной сезон дождей, передает «Пятый канал». 1 июня практически на всей территории РФ стоит хорошая летняя погода. Календарное лето началось с тепла.

Синоптики отмечают, что август в этом году будет особенно жарким. Ранее сообщалось, что в Москве 2 июня ожидаются дожди, град. Спасатели объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.

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Автор: Ирина Селезнева
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