Военный оркестр исполнил песню Бейонсе на Площади трех вокзалов. ФАН-ТВ

В честь международного Дня защиты детей на Комсомольской площади выступили суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Оркестр является хедлайнером фестиваля «Спасская Башня» и традиционно выступает 1 июня.

Выступление военных собрало сотни зрителей, которые даже затруднили проход к Казанскому вокзалу. Дирижер отмечает, что специальной подготовки к этому выступлению не требуется, но репертуар все равно тщательно отбирают.

«Так называемый плац-концерт. Музыка подбирается такая яркая зажигательная. Стараемся, чтобы это была и народная музыка, и какая-то популярная эстрадная, даже зарубежная, актуальная в нынешнее время, чтобы наши выступления воспринимались и старшим поколением, и молодым, потому что и ребята наши все юные задорные, — отмечает дирижер оркестра Михаил Куслин.

Всего коллектив исполнил 15 композиций, однако зрителям хотелось больше. Участники оркестра не только играли на инструментах, но и пели, и даже танцевали.

«Нет никаких хитростей, просто играем музыку. Мы же это очень долго учили, много отрабатывали, поэтому это все уже наработано и уже идет практически на автоматизме, — делится суворовец Антон Сефинский.

Оркестр состоит их четверокурсников. Буквально через месяц они закончат обучение. А, может быть, осенью выйдут на фестиваль «Спасская Башня» на Красную площадь уже в составе оркестра Военного университета Минобороны.