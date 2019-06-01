Разведка ЛНР зафиксировала ЗРК ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 1 июня. Украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили в Народной милиции Луганской народной республики.

Ранее представители ЛНР зафиксировали прибытие эшелона с военной техникой служащих Вооруженных сил Украины в Донбасс. В республике констатировали, что Киев продолжает наращивать группировку войск вблизи линии боевого соприкосновения.

«По данным нашей разведки, в район населенного пункта Новозвановка, в зону ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины отмечено прибытие ЗРК «Стрела-10» и автомобиля с боеприпасами», — рассказал офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Как отметили в Народной милиции ЛНР, командир 54-й бригады ВСУ, стремясь скрыть наличие запрещенного вооружения, приказал препятствовать полетам беспилотников СММ ОБСЕ в зоне ответственности бригады, применяя для этого вооружение.

Филипоненко отметил, что эти данные подтвердили и сами сотрудники миссии, которые заявили об очередном обстреле БПЛА ОБСЕ со стороны украинских силовиков.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.

Ранее ВСУ обстреляли мирные населенные пункты Донецкой народной республики, в результате чего два человека получили ранения.