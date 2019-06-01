Предвыборная кампания Зеленского завоевала семь наград политконсультантов

Киев, 1 июня. Предвыборная кампания президента Украины Владимира Зеленского удостоилась семи наград ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards, об этом сообщила пресс-служба штаба Зеленского.

«Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, победила в семи номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards», — сказано в сообщении пресс-службы.

Украина впервые принимала участие в конкурсе в этом году и стала рекордсменом по количеству выигранных наград. Церемония награждения прошла в Греции в пятницу. Команда Зеленского получила награды в номинациях за лучшую кампанию в соцсетях, лучшее видео, использование отрицательного или контрастного, лучшее чувство юмора и других.

«Мы показали, что политика может быть другой. Что можно побеждать без олигархических бюджетов и не обязательно завешивать всю страну своими бордами, чтобы тебя увидели и услышали», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Зеленский подал несколько заявок в Укрпатент на регистрацию собственных брендов. Глава государства хочет получить права на слова «Зекоманда», «Ze, Ze!», «Ze2019» и «Команда Зеленского», чтобы использовать их в печатной продукции, рекламе и развлекательной сфере. Это может свидетельствовать о подготовке сторонников Зеленского (в частности, речь идет о его партии «Слуга народа») к досрочным выборам в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.