Донбасс сегодня: ВСУ ударили по жилым домам с беспилотников, СБУ охотится на «сепаратистов»

Донбасс, 1 июня. Украинские войска бьют по Донецку из тяжелых минометов и сбрасывают боеприпасы на дома с беспилотников. Сотрудники СБУ активизировали в Луганской области мероприятия по выявлению симпатизантов ЛНР.

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Оперативная обстановка

Донецкое направление обороны Донецкой народной республики стало горячей точкой на карте боевых действий гражданской войны на Украине. По данным представительства дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), за сутки украинские войска 15 раз наносили удары по ДНР. Под огнем оказались восемь населенных пунктов.

Донецк и прилежащие поселки попали под обстрелы тяжелых минометов, минометов 82-мм калибра, гранатометов и вооружений боевых машин пехоты. Кроме того, киевские силовики применили управляемые противотанковые ракеты и зенитные установки.

На Горловском и Мариупольском направлениях обстрелы велись из противотанковых ручных и станковых гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов поврежден жилой дом в Докучаевске.

Луганскую народную республику украинские силовики обстреляли дважды, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. Оба обстрела с использованием автоматического станкового гранатомета и 82-мм миномета пришлись по поселку Фрунзе. О разрушениях не сообщается.

Киев применил беспилотную авиацию для удара по жилым домам

Очередное нарушение минских соглашений, а также тактику, используемую боевиками исламских террористических группировок на Ближнем Востоке, продемонстрировали военнослужащие 53-й бригады ВСУ. Удар по Горловке, в результате которого на днях ранение получили пожилая женщина и ребенок, был произведен с украинского беспилотника, переоборудованного кустарным способом для сброса боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Отметим, что инцидент произошел после того, как командование бригадой взял на себя генерал Олег Микац после отстранения комбрига Александра Грузевича из-за провала украинских диверсантов под Донецком 22 мая. Напомним, что в результате бескровной операции военных и чекистов ДНР в плен были взяты восемь украинских бойцов.

СБУ начала охоту на «сепаратистов»

Украинские спецслужбы активизировали работу с мирным населением в районах линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят рейды на подконтрольной территории Луганской области по выявлению мирных граждан, испытывающих симпатии к ЛНР. Мероприятия проводятся в Попасной, Станице Луганской и городе Счастье.

Помимо рейдов, в указанных городах появились листовки с обращением СБУ к мирным жителям, в которых спецслужба призывает доносить ей в случае выявления признаков «бытового сепаратизма». Гражданам угрожают уголовной ответственностью.