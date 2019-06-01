Роскомнадзор призвал родителей не публиковать снимки детей в Сети

Москва, 1 июня. Роскомнадзор в День защиты детей обратился к родителям с призывом отказаться от публикаций снимков ребенка в социальных сетях.

В ведомстве объяснили, что дети, повзрослев, столкнутся с разбросанными по Интернету фотографиями, на которых они запечатлены в юном возрасте. Роскомнадзор призвал родителей подумать, как к такому отнесется их ребенок.

«Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Роскомнадзор обратил внимание, что снимки ребенка могут найти, например, одноклассники и использовать их для травли. Кроме того, воспользоваться фотографиями могут мошенники и злоумышленники, в том числе педофилы.

Ведомство напомнило, что ребенок, несмотря на свой возраст, имеет право на конфиденциальность. И то, что он не может сознательно выразить свое отношение к публикации снимков, не означает его согласие.

Ранее эксперты проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности объяснили, что детей необходимо учить обращению со средствами еще с дошкольного возраста, а карманные деньги можно давать уже с первого класса. Специалисты также напомнили, что важно уделять внимание и элементарной безопасности — объяснить ребенку, почему нельзя рассказывать, где хранятся деньги и ценности семьи.

Кроме того, президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступил с предложением обязать застройщиков ставить ограничители на окна. Такая мера, по его мнению, поможет заметно сократить число несчастных случаев, связанных с падением детей из окон.