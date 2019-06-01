«Джебхат ан-Нусра»* концентрирует силы на северо-западе Сирии для атаки на Кафр-Набуду

Продолжает поступать информация о перемещении в район Ас-Сахрии на севере провинции Хама новых групп боевиков и техники. Террористы проводят мероприятия по переброске резервов для восполнения потерь и наращивания группировки, действующей против правительственных сил Сирии, передает местный Facebook-канал (@syriabestnews). Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Вечером 31 мая вблизи Ас-Сахрии была замечена колонна из восьми пикапов с пулеметами и трех грузовиков, перевозивших людей. По словам очевидцев, еще на двух машинах были загружены различные ящики, скорее всего — с боеприпасами. Судя по количеству машин, боевиков в колонне было не менее 70 человек.

Кроме того, сообщается, что в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, находящегося в трех километрах от Ас-Сахрии, переброшена бандгруппа группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью около 100 человек. Помимо стрелкового оружия этот отряд оснащен четырьмя минометами. Очевидцы утверждают, что видели несколько ПТРК ТОW американского производства.

Ранее Facebook-ресурс (@syriabestnews) также сообщал о движении колонн с боевиками вблизи населенных пунктов Аль-Хабит и Аль-Хувейджа, расположенных рядом с Ас-Сахрией.

Эти перемещения подтверждают предположения о подготовке боевиками ударной группировки для наступления на город Кафр-Набуда, окончательно освобожденного от террористов правительственными войсками 26 мая.

Ас-Сахрия находится всего в восьми километрах северо-западнее Кафр-Набуды. Близость расстояния позволяет террористам вести прицельный огонь по городу и окрестностям из всех видов, имеющегося у них артиллерийского вооружения, включая самодельные минометы. Ежедневным обстрелам подвергаются не только позиции правительственных войск, но и гражданские объекты – школы и больницы. От огня боевиков страдают мирные жители.

Несмотря на то, что Турция, которая должна была обеспечить соблюдение режима прекращения огня боевиками в Идлибской зоне деэскалации со своими обязательствами не справилась, ответственность за активизацию боевых действий страны Запада пытаются возложить на Сирию.

При этом не учитывается тот факт, что к обострению противостояния в Идлибской зоне привела попытка наступления на Хаму, предпринятая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» в середине мая. Эта авантюра террористов завершилась контратакой правительственных войск, которая привела к освобождению Кафр-Набуды и ряда близлежащих населенных пунктов.

Таким образом, желаемого перемирия на северо-западе САР достигнуть так и не удается, и причина этого в первую очередь в том, что Анкара оказалась не способна выполнить достигнутые с РФ договоренности, отметил в интервью ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«В этой области, хотя она и объявлена зоной деэскалации, сосредоточены основные силы исламистских формирований — это десятки тысяч боевиков. Притом главную роль там играет «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), крайне радикальная джихадистская группировка, оказывающая давление на другие бандгруппы, которые, возможно, уже давно готовы к перемирию. Это значит, что турецкая сторона не справляется, она не может или не желает исполнить свои обязательства, в том числе по отделению умеренных от радикалов. Причина в том, что часть политического истеблишмента Анкары поддерживает ряд исламистских группировок, отдельные лица внутри Турции напрямую связаны с ними», — пояснил эксперт.

Это же объясняет и то, откуда у боевиков столько ресурсов для продолжения сопротивления и ведения бесконечных обстрелов и контратак, добавил наш собеседник. Безусловно, без помощи извне у них не было бы возможностей для этого.

«Поэтому подобные локальные операции Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС, как на северо-западе Хамы, — это мера совершенно необходимая. Более того, все сильнее назревает вопрос о проведении более масштабной операции с тем, чтобы наконец ликвидировать этот последний крупный очаг терроризма. Осуждающая же реакция Запада на якобы нагнетание Москвой и Дамаском ситуации в Идлибе вполне ожидаема, ведь главная задача политики США в регионе — устранение неугодного им легитимного руководства арабской республики. Соответственно, очевидно, что по мере продвижения войск Сирии усиливается пропагандистская война против САР и РФ в западных СМИ», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.