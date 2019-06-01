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Рекордное количество спортсменов переплыли Керченский пролив

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Рекордное количество спортсменов переплыли Керченский пролив

Керчь, 1 июня. Рекордное количество российских и иностранных спортсменов переплыли Керченский пролив, сообщила представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Массовый заплыв X-WATERS Kerch Strait стартовал в субботу со стороны Тамани. Спортсменам предстояло проплыть примерно 5,5 километра.

Среди участников мероприятия были как российские, так и иностранные пловцы, в частности из Великобритании и Испании. В заплыве участвовали профессионалы и любители.

Финиш находился в районе крепости Ени-Кале в Крыму. Каждый спортсмен получил на память именную футболку с надписью: «Я переплыл/а Керченский пролив».

«Лидеры финишировали за один час пятнадцать минут, — приводит слова Архиповой РИА Новости. — Всего пролив переплыли 42 спортсмена, что является рекордом».

Рекордное количество спортсменов переплыли Керченский пролив

Первый заплыв через Керченский пролив был организован в прошлом году. В 2018 году в мероприятии приняли участие 30 человек. Как уточнили организаторы, учитывая уникальность и сложность испытания, заплыв остается не соревновательным, а любительским. Таким образом, спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь пролив.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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