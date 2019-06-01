Появились «живые» фотографии Xiaomi Mi 9T

Москва, 1 июня. Китайский производитель Xiaomi готовится представить новый Mi 9T. Однако уже сейчас в Сети появились «живые» фотографии новинки.

На кадрах видно, что новый Mi 9T станет международной версией Redmi K20. Блогер SalimBaba показал Xiaomi Mi 9T с заводской пленкой. На коробке гаджета видно, что устройство получило выдвижную камеру.

Xiaomi Mi 9T оснастили AMOLED-дисплеем на 6,39 дюймов с разрешением Full HD+, сканер отпечатка пальца встроен в экран смартфона. Кроме того, Mi 9T получил процессор Qualcomm Snapdragon 730 и 64 Гб памяти. Отличительной чертой смартфона стали узкие рамки и необычная фронтальная камера на выдвижном модуле.

Ранее Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижными селфи-камерами. Цены будут варьироваться от 23 тысяч до 28 тысяч рублей в зависимости от объема памяти.