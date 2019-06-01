Сирийский опыт ВКС РФ стал основой для обучения российских летчиков

Полигон Чауда (Крым), 1 июля. Инструкторы Военно-космических сил России обучают пилотов с учетом боевого опыта, который российские летчики получили во время операции в Сирии. Об этом в субботу заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин, выступая перед журналистами после проведения в Крыму авиашоу «Авиамикс».

«Сирийский опыт является основой подготовки пилотов ВКС России. Он полностью применяется и при подготовке летчиков дальней авиации, оперативно-тактической авиации и, безусловно, армейской авиации. Это основа», — отметил он.

Юдин подчеркнул, что некоторые из продемонстрированных в ходе авиашоу номеров инсценировали моменты реальных боевых эпизодов, имевших место в Сирии. Так, например, российские летчики изобразили прорыв ПВО противника, высадку десанта и боевые действия в тылу неприятеля.

Напомним, что направленная против террористов военная операция ВКС РФ в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. В конце 2017 года сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации удалось переломить ход противостояния с боевиками и разбить их основные силы. После этого президент РФ Владимир Путин распорядился вывести из САР большую часть боевой авиации, однако при этом он сохранил часть контингента для поддержания безопасности. Кроме того, Россия, Иран и Турция инициировали введение в Сирии так называемых зон деэскалации, чем стабилизировали ситуацию в охваченной гражданской войной стране. Основным очагом нестабильности остается провинция Идлиб, которая практически не контролируется правительственными силами.

