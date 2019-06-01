Мнение общественности учтут в вопросе строительства экотехнопарка «Шиес»

Социолог и независимый аналитик Алексей Филиппов заявил, что экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области появится только при соблюдении всех экологических норм.

Отметим, 31 мая состоялся первый совместный пресс-тур на территорию будущей станции переработки и захоронения ТБО, где заместитель руководителя ГБУ г. Москва «Автомобильные дороги» Владимир Запорин сообщил, что в настоящее время на площадке завершаются работы по инженерной подготовке территории и монтажу заграждений.

«Это первый этап, который будет полностью завершен к 15 июня. Далее запланированы работы по разработке проектной документации экотехнопарка, получению экспертных заключений и прохождению всех установленных законом процедур. После в соответствии с российским законодательством будет проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду и организованы все необходимые общественные слушания по проекту сооружения экотехнопарка», — сказал представитель инвестора.

Он также пояснил, что к качественной оценке проекта строительства станции будут привлекаться экологи, эксперты профессионального сообщества, представители общественных организаций и жители региона.

После обсуждения начнется государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Тогда же будет оценена вся представленная застройщиком проектная документация.

До начала всех указанных выше процедур, по утверждениям Запорина, объект будет, по сути, законсервирован и все работы начнутся только после проведения всех необходимых экспертиз.

Соответствующее решение корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал российский социолог и независимый аналитик Алексей Филиппов.

«Самая главная мысль, красной линией проходящая по делу о возведении полигона, заключается в том, что на всех этапах строительства экотехнопарка будет происходить обсуждение проекта с жителями Ленского района. Это означает, что застройщик услышал общественность, которая справедливо беспокоится об экологической обстановке. Это очень важно и правильно — говорить с людьми», — говорит эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей также отметил подход организатора к строительству такого сложного объекта, как станция переработки и захоронения твердых бытовых отходов.

«То есть сначала застройщик проработал документацию, а теперь намерен произвести ее оценку во всех необходимых инстанциях, что говорит о грамотном подходе к работе. Выходит, проект «Шиес» будет проверен на соответствие российскому законодательству в экологической сфере, и я уверен, что все будет хорошо, так как качество грунта в районе постройки полигона и его глубина полностью исключает попадание фильтрата в залегающие ниже воды. Будь то весь водный горизонт или даже мелкие водотоки проходящей неподалеку реки», — поясняет аналитик.

Тем не менее эксперт утверждает, что, пока не будет проведена оценка, никаких работ начинать нельзя. Особенно это касается завоза самого мусора. Это же подтвердил и Запорин, который ранее отмечал, что до момента получения всех согласований и экспертиз, а также открытого обсуждения ситуации с общественностью строительство в Шиесе начато не будет.

«После завершения инженерно-подготовительных работ в Шиесе останется охрана и персонал, которые будут обслуживать текущую территорию, здания и созданную инфраструктуру. Это около 60-70 человек. Сама площадка будет законсервирована до прохождения всех экспертиз. До этого состоится прием площадки ОАО РЖД и составлен акт, подтверждающий сохранность железнодорожных путей. Строительные работы, связанные с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес», могут начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов, в том числе одобрения проекта общественностью региона», — говорит заместитель руководителя ГБУ.

Необходимо подчеркнуть, что теперь жители Ленского района, да и всего региона смогут ознакомиться с полной представленной по проекту информацией — 31 мая на станции начал работу информационный центр. Пока там можно узнать только первичные данные, однако уже с 10 июня он заработает в полую силу.

«Слышал, что в рамках информационной поддержки также будет работать информационный портал, где можно будет узнать информацию о состоянии объекта. В будущем застройщик намерен устроить онлайн-трансляцию с территории объекта. Прозрачность на самом высоком уровне. Надеюсь, это успокоит некоторых рукопожатных представителей общественности, которые ради хайпа даже приезжают из других регионов страны», — заключил Филиппов.

Напомним, экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области создается для ликвидации свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации ТБО из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии.