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Россия

Боевые стрельбы на соревнованиях «Авиадартс» начались в Крыму

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Боевые стрельбы на соревнованиях «Авиадартс» начались в Крыму

Симферополь, 1 июня. Боевые стрельбы в рамках финальной части всероссийских соревнований «Авиадартс» начались в Крыму под Феодосией. Об этом рассказал заместитель главного судьи конкурса Эдуард Алтухов.

По его словам, летчикам предстоит продемонстрировать свое мастерство по поражению наземных целей различными видами вооружений — авиационными бомбами, пушкой, а также неуправляемыми авиационными ракетами.

«Разработана методика оценки летного экипажа — помимо точности поражения цели оценивается и время нанесения удара», — рассказал Алтухов.

По итогам сегодняшнего дня соревнований специалисты определят лучшие экипажи бомбардировочной и штурмовой авиации. Все результаты боевого применения отслеживает автоматизированная система «Клевер».

Алтухов уточнил, что в рамках конкурса уже прошла теоретическая и физическая подготовка, а также техника пилотирования, навигационная подготовка и ведение визуальной воздушной разведки.

Напомним, всероссийский этап соревнований «Авиадартс-2019» уже во второй раз проходит на территории крымского полуострова. В этом году участие в нем принимают порядка 60 экипажей оперативно-технической, военно-транспортной, дальней и армейской авиации.

В прошлом году первый этап конкурса проходил в соединениях и частях ВКС РФ в марте. Впервые в этом этапе соревнований было использовано около 30 военных полигонов. Участие в «Авиадартсе» приняли экипажи таких машин, как Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-24М, Су-25 и других. Поднялись в воздух в рамках конкурса и вертолеты — например, Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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