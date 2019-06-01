Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 1 июня. Более 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 317 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 456 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 861 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток граждане Сирии не возвращались.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (1 июня 2019 г.)

https://t.co/oHgEHnEGRk pic.twitter.com/xx1MhMTVJf — Минобороны России (@mod_russia) 1 июня 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что в сирийском лагере «Аль-Хол» откроется новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и тем, кто получил ранения во время военных действий. В его создании участвуют Сирийский Арабский Красный Полумесяц (САКП), Международный комитет Красного Креста (МККК) и Норвежский Красный Крест.

1 Организация запрещена на территории РФ.