Украину могут назначить «главным союзником США» вне НАТО

Вашингтон, 1 июня. Конгрессмены США инициировали законопроект, который предлагает предоставить Украине статус главного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Об этом в субботу сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

«Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств», — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает предоставление военной помощи Киеву. Речь, в частности, идет о поставках противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Кроме того, Америка готова оказывать своему союзнику всяческую помощь в вопросе противостояния Москве, пишет «Газета.ру».

В апреле прошлого года США предоставили Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелины». Однако Вашингтон потребовал, чтобы это оружие использовалось только для обороны. Кроме того, стране придется оплатить эту поставку, хотя Украина рассчитывала получить «Джавелины» бесплатно.



30 мая недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенатором США Робертом Портманом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что в его стране идет сразу две войны — с Россией и с коррупцией.

Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что она не имеет никакого отношения к гражданской войне на Украине и не может реализовать минские соглашения, которые касаются непосредственных участников конфликта — Украину и республик Донбасса.

Более того, Москва утверждает, что именно Киев на протяжении вот уже четырех лет игнорирует «Минск-2». За все время украинские власти не выполнили ни одного пункта минских договоренностей. Единственным исключением мог стать принятый Верховной радой законопроект об особом статусе Донбасса, однако данный документ так и не вступил в силу, хотя формально и продлевается каждый год.