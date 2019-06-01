Лига чемпионов: кто играет, во сколько начало, где смотреть по ТВ, кто победит

Самый престижный футбольный кубок Старого Света будет разыгран уже в ближайшие часы: Мадрид полностью готов к английскому дерби в финале Лиги чемпионов.

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Судьбу главного европейского футбольного трофея разыграют между собой команды Английской премьер-лиги. Это «Тоттенхэм» (полное название «Тоттенхэм Хотспур») — футбольный клуб из района Тоттенем на севере Лондона и «Ливерпуль» — клуб из одноименного города в графстве Мерсисайд.

Где и когда состоится матч

Финал ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, в столице Испании Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Где смотреть по ТВ

В России матч года будет транслироваться в прямом эфире телеканала «МАТЧ!». Начало трансляции в 21.50.

Кто победит: прогноз

Фаворитом матча считается «Ливерпуль», его победа в основное время оценивается в 50%. За победу «Тоттенхэма» за 90 минут основного времени дают 24%. 26% за то, что исход престижного трофея не будет решен в основное время, а значит потребуется дополнительное время или серия пенальти.

За то, что «Ливерпуль» является фаворитом, говорит и то, что эта команда опережает «Тоттенхэм» на 26 очков в английском чемпионате. Кроме того, «Ливерпуль» дважды победил своего сегодняшнего соперника в очных встречах.

Но футбол непредсказуем. Вспомним драматичные полуфиналы, когда «Ливерпуль» по сумме двух матчей отыгрался с 0:3 против «Барселоны», а «Тоттенхэм» за один тайм трижды забил «Аяксу». Все это оставляет шансы для любой неожиданности в финале ЛЧ.

Как завершилась Лига Европы

Финал второго по значимости европейского турнира — Лиги Европы — тоже был английским. В финальном матче ЛЕ «Челси» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.