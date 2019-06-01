Пострадавшим и семьям жертв катастрофы SSJ в «Шереметьево» выплатили более 286 млн рублей

Сочи, 1 июня. Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево».

На 1 июня пострадавшим и родственникам погибших выплачено более 286,6 миллиона рублей.

«Из них более 73,2 миллиона выплатили страховые компании («Согаз» и «АльфаСтрахование». — Прим. ФАН.), более 213,4 миллиона рублей заплатила компания «Аэрофлот», — констатировал министр.

Глава Минтранса уточнил, что выплаты компенсаций продолжаются.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден вернуть в аэропорт вылета «Шереметьево» из-за неполадки на борту. Во время жесткой посадки самолет загорелся.

Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Накануне в "Аэрофлоте" заявили, что расследование причин катастрофы с участием самолета SSJ-100 ведется, объективные результаты еще только предстоит получить.