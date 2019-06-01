Брежнева не смогла сдержать слез на выпускном старшей дочери

Охай, 1 июня. Знаменитая певица и актриса Вера Брежнева опубликовала фотографию с повзрослевшей дочерью и рассказала подписчикам о том, что Соня окончила школу.

Снимок из Калифорнии появился на странице телеведущей в социальной сети Instagram. Брежнева поделилась с поклонниками эмоциями от торжественного события и призналась, что не смогла сдержать слез на выпускном дочери.

«Это такое приятное чувство — смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа — это быть родителем», — написала она.

Брежнева пожелала, чтобы дети были лучше, успешнее, свободнее и счастливее родителей, и поздравила всех выпускников 2019 года и их семьи с праздником.

Стоит отметить, что поклонники певицы по достоинству оценили как сам снимок, так и торжественный повод для его публикации. Пользователи Сети поздравили Брежневу и ее семью с важным событием. Отметили они также и наряды мамы и дочери, которые они выбрали для выпускного.

Ранее стало известно о том, что дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария вышла замуж за фотографа из Португалии. Церемония бракосочетания девушки и ее возлюбленного Фелипе Меггиоларо Маркса прошла в Лондоне. На регистрации брака присутствовали брат и сестра невесты Данила и Александра, вдова оперного певца Флоренс, а также его дети от второго брака — Максим и Нина.