Сирия, 1 июня. ВС Ирака уничтожили «спящую ячейку» ИГИЛ1 в провинции Аль-Анбар. Протурецкие бандгруппы продолжают притеснять курдское население в Африне. Взрыв в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре привел к гибели человека, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в западных районах Алеппо совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает притеснять курдское население в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: уничтожили «спящую ячейку» ИГ1 в иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Боевые вылеты в западных районах провинции возобновили объединенные силы ВВС Сирии и ВКС РФ. Согласно данным источника в сети Twitter (OrientNews), военные самолеты нанесли несколько авиаударов по зонам дислокации исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Эйс к юго-западу от административного центра региона. Интернет-портал Masar Press Agency также сообщает о воздушных атаках союзников на подступах к городу Аль-Атариб и деревне Баркум. Сведения о возможных потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняются.

Тем временем на занимаемой протурецкими боевиками территории кантона Африн продолжаются притеснения курдского населения. Так, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что радикалы из группировки «Аль-Амшат», подконтрольной «Сирийской свободной армии» (ССА), ввели налог на наличие тракторов для жителей района Раджу. Также исламисты избили одного из местных активистов, осудившего растущие поборы. Кроме того SOHR сообщает о том, что джихадисты незаконно конфисковали дом одного из гражданских лиц в деревне Кукан, а после того как жители организовали акцию протеста, открыли по ним огонь, в результате чего пострадали не менее шести человек, среди которых две женщины. Напомним, Африн перешел под контроль «свободной армии», выступавшей при поддержке ВС Турции, в марте прошлого года в ходе операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о взрыве бомбы, заложенной в доме одного из местных жителей в городе Дибан на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Детонация СВУ привела к гибели мужчины по имени Махмуд Ахмад Аль-Хама Аль-Шлаш. В установке взрывного устройства подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Как известно, подпольные группы ИГ широко распространены в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах. Так, накануне в районе шоссе, пролегающего между Дибаном и населенным пунктом Ат-Таяна, прогремели сразу два взрыва, один из которых привел к гибели члена курдской «милиции» «Асайиш».

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжатся боевые вылеты ВВС САР. По данным новостного портала Baladi-News, авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по зонам дислокации джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенного пункта Маарет Хурма. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Kyruer), под огнем также оказались позиции «Джебхат Ан-Нусры»1*** на подступах к городу Аль-Арбаин. Напомним, правительственные силы задействовали авиацию на данном направлении для поддержки наступления Сирийской арабской армии (САА) в соседней Хаме. Как известно, радикалы вооруженной оппозиции, базирующиеся на границе провинций, постоянно провоцировали столкновения с САА линии разграничения сил, обстреливая жилые районы населенных пунктов, а также предпринимая вылазки в демилитаризованной зоне. Все это подвигло силы САР к началу полномасштабных боевых действий.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что в провинции Аль-Анбар на западе страны было обнаружено одно из укрытий боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек». В ходе спецоперации, проведенной на основе точных разведывательных данных, были уничтожены семь джихадистов, скрывавшихся в убежище. Кроме того, была освобождена находившаяся у них в плену женщина-езидка. Отмечается, что в то время, когда часть территорий провинции контролировалась террористами, многие езидские девушки содержались под арестом и принуждались к принятию ислама, а в случае отказа подвергались пыткам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)