Блогер попросила церковь заняться канонизацией Началовой

Москва, 1 июня. Поклонники покойной певицы Юлии Началовой заявляют о ее святости и просят причислить артистку к лику святых. Фанаты уверяют, что крест на могиле Началовой начал мироточить, а земля с могилы имеет целебные свойства.

Блогер и певица Виктория Романова выразила мнение, что канонизацией Началовой должна заняться Русская православная церковь. По словам Романовой, вопрос о святости Началовой должны решать воцерковленные люди.

Певица отметила, что это может послужить вызовом для церкви, ведь поводом для причисления к лику святых может стать не историческая потребность, а всенародная любовь к человеку. При этом она призвала не слушать и звездных советников.

«Звездная тусовка точно не допустит, чтобы кого-то из их круга признали святым, не признавая святости всех их сразу! Поэтому слушать их в данном вопросе не следует», — заявила Романова в комментарии «Дни.ру».

Романова напомнила, что святых, которых почитали общенародно, не так уж и много. Она предложила провести опрос среди воцерковленных людей о канонизации Началовой.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда певицу госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови, у нее выявили гангрену ноги и подагру. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве. После похорон на могиле исполнительницы стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными.