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Взрыв произошел на заводе в Дзержинске, есть пострадавшие

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Взрыв произошел на заводе в Дзержинске, есть пострадавшие

Дзержинск, 1 июня. Взрыв прогремел на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, около 19 человек получили травмы, об этом сообщил источник в Минздраве региона.

«По уточненным данным, 19 пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что большинство пострадавших получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. В ГосНИИ «Кристалл» сообщили, что в результате взрыва никто не погиб, заводские службы успели эвакуировать персонал. Сейчас на месте инцидента работают бригады МЧС.

На предприятии подтвердили, что в одном из зданий завода произошел пожар, что привело к взрыву. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третий уровень сложности. По данным оперативного штаба, угрозы загрязнения воздуха нет.

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Автор: Софья Куликова
Источник: ТАСС
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