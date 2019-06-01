Взрыв произошел на заводе в Дзержинске, есть пострадавшие

Дзержинск, 1 июня. Взрыв прогремел на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, около 19 человек получили травмы, об этом сообщил источник в Минздраве региона.

«По уточненным данным, 19 пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что большинство пострадавших получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. В ГосНИИ «Кристалл» сообщили, что в результате взрыва никто не погиб, заводские службы успели эвакуировать персонал. Сейчас на месте инцидента работают бригады МЧС.

На предприятии подтвердили, что в одном из зданий завода произошел пожар, что привело к взрыву. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третий уровень сложности. По данным оперативного штаба, угрозы загрязнения воздуха нет.