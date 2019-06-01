Жительница Дзержинска рассказала о взрыве на заводе

Москва, 1 июня. Несколько взрывов произошло на заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области. Федеральному агентству новостей удалось побеседовать с одной из горожанок.

Ирина работает в аптеке в центре Дзержинска; по ее словам, взрывы были хорошо слышны и там.

«У нас в аптеке ничего не выбило, хотя было ощущение, что взрыв произошел где-то рядом, — рассказала женщина. — Я думала, окно вылетит. Нет, слава богу, не выбило».

По словам женщины, взрывы были слышны и на северо-восточном конце города.

«Мне сейчас звонила знакомая из района станции Гумное, это северо-восточный конец города. Она рассказывает, что у всех машин послетала сигнализация», — поделилась с корреспондентом ФАН женщина.

По заявлениям правительства Нижегородской области, в результате взрывов в Дзержинске пострадали 19 человек: они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.

Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов в Дзержинске, где произошел взрыв на заводе «Кристалл». По заявлению властей, химической угрозы после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске нет.

В Дзержинске также были включены звуковые оповещения о чрезвычайном происшествии. Это было сделано для того, чтобы не распространялась паника.