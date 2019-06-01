В Минобороны РФ считают непродуктивной навязываемую США Индо-Тихоокеанскую концепцию

Сингапур, 1 июня. Предложенная США концепция «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона» не продуктивна для региона и внедряется искусственно, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре Фомин обратил внимание на то, что «отдельные геополитически ориентированные державы» насаждают свои подходы и насильно заставляют страны двигаться в своих интересах.

Фомин подчеркнул, что внедряемая схема региональной конфигурации, так называемая «Индо-Тихоокеанская стратегия», является блоковой системой построения военно-политического толка.

«Разработанная ими концепция создания «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» внедряется искусственно, и в своей основе имеет геополитические интересы отдельных стран», — заявил Фомин.

Замминистра обороны РФ добавил, что «Индо-Тихоокеанская концепция» США лишь создает видимость того, что является общерегиональным проектом. При этом большинство участников так называемой концепции к обсуждению не приглашаются.